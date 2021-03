Read Ganesha Chalisa Lyrics In English And Hindi Faith Mysticism oi-Prerna Aditi

Lord Ganesha is said to be the remover of obstacles and God of Wisdom, Righteousness, knowledge and intellect. He is said to be the youngest so of Lord Shiva and Goddess Parvati. People worship Him as per the rituals and traditions. People also sing various hymns and songs to please God & seek His blessings. Today we are here with the lyrics of Ganesha Chalisa. Scroll down to read more.

Jai Ganapati Sadguna Sadan,

Kavivar Badan Kripaal,

Vighna Haran Mangal Karan,

Jai Jai Girijaalaal

जय गणपति सदगुणसदन, कविवर बदन कृपाल,

विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजालाल

Jai Jai Jai Ganapati Ganaraaju,

Mangal Bharana Karana Shubha Kaajuu,

Jai Gajbadan Sadan Sukhdaata,

Vishva Vinaayaka Buddhi Vidhaataa

जय जय जय गणपति गणराजूमंगल भरण करण शुभ काजू,

जै गजबदन सदन सुखदाता विश्व विनायक बुद्घि विधाता !!

VakraTunda Shuchi Shunda Suhaavana,

Tilaka Tripunda bhaal Man Bhaavan,

Raajata Mani Muktana ura maala,

Swarna Mukuta Shira Nayana Vishaalaa

वक्र तुण्ड शुचि शुण्ड सुहावन तिलक त्रिपुण्ड भाल मन भावन,

राजत मणि मुक्तन उर माला स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला

Pustak Paani Kuthaar Trishuulam,

Modaka Bhoga Sugandhit Phuulam,

Sundara Piitaambar Tana Saajit,

Charana Paadukaa Muni Man Raajit

पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलं मोदक भोग सुगन्धित फूलं,

सुन्दर पीताम्बर तन साजित चरण पादुका मुनि मन राजित

Dhani Shiva Suvan Shadaanana Bhraataa,

Gaurii Lalan Vishva-Vikhyaata,

Riddhi Siddhi Tav Chanvar Sudhaare,

Mooshaka Vaahan Sohat Dvaare

धनि शिवसुवन षडानन भ्राता गौरी ललन विश्वविख्याता,

ऋद्घिसिद्घि तव चंवर सुधारे मूषक वाहन सोहत द्घारे

Kahaun Janma Shubh Kathaa Tumhari,

Ati Shuchi Paavan Mangalkaarii,

Ek Samay Giriraaj Kumaarii,

Putra Hetu Tapa Kiinhaa Bhaarii

कहौ जन्म शुभकथा तुम्हारी अति शुचि पावन मंगलकारी,

एक समय गिरिराज कुमारी पुत्र हेतु तप कीन्हो भारी

Bhayo Yagya Jaba Poorana Anupaa,

Taba Pahunchyo Tuma Dhari Dvija Rupaa,

Atithi Jaani Kay Gaurii Sukhaarii,

Bahu Vidhi Sevaa Karii Tumhaarii

भयो यज्ञ जब पूर्ण अनूपा तब पहुंच्यो तुम धरि द्घिज रुपा,

अतिथि जानि कै गौरि सुखारी बहुविधि सेवा करी तुम्हारी

Ati Prasanna Hvai Tum Vara Diinhaa,

Maatu Putra Hit Jo Tap Kiinhaa,

Milhii Putra Tuhi, Buddhi Vishaala,

Binaa Garbha Dhaarana Yahi Kaalaa

अति प्रसन्न है तुम वर दीन्हा मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा,

मिलहि पुत्र तुहि, बुद्घि विशाला बिना गर्भ धारण, यहि काला

Gananaayaka Guna Gyaan Nidhaanaa,

Puujita Pratham Roop Bhagavaanaa,

Asa Kehi Antardhyaana Roop Hai,

Palanaa Par Baalak Svaroop Hai

गणनायक, गुण ज्ञान निधाना पूजित प्रथम, रुप भगवाना,

अस कहि अन्तर्धान रुप है पलना पर बालक स्वरुप है

BaniShishuRudanJabahiTum Thaanaa,

Lakhi Mukh Sukh Nahin Gauri Samaanaa,

Sakal Magan Sukha Mangal Gaavahin,

Nabha Te Suran Suman Varshavahin

बनि शिशु, रुदन जबहिं तुम ठाना लखि मुख सुख नहिं गौरि समाना,

सकल मगन, सुखमंगल गावहिं नभ ते सुरन, सुमन वर्षावहिं

Shambhu Umaa Bahudaan Lutaavahin,

Sura Munijana Suta Dekhan Aavahin,

Lakhi Ati Aanand Mangal Saajaa,

Dekhan Bhii Aaye Shani Raajaa

शम्भु, उमा, बहु दान लुटावहिं सुर मुनिजन, सुत देखन आवहिं,

लखि अति आनन्द मंगल साजा देखन भी आये शनि राजा

Nija Avaguna Gani Shani Man Maahiin,

Baalak Dekhan Chaahat Naahiin,

Girijaa Kachhu Man Bheda Badhaayo,

Utsava Mora Na Shani Tuhi Bhaayo

निज अवगुण गुनि शनि मन माहीं बालक, देखन चाहत नाहीं,

गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो उत्सव मोर, न शनि तुहि भायो

Kahana Lage Shani Man Sakuchaai,

Kaa Karihau Shishu Mohi Dikhayii,

Nahin Vishvaasa Umaa Ura Bhayauu,

Shani Son Baalak Dekhan Kahyau

कहन लगे शनि, मन सकुचाई का करिहौ, शिशु मोहि दिखाई,

नहिं विश्वास, उमा उर भयऊ शनि सों बालक देखन कहाऊ

Padatahin Shani Drigakona Prakaashaa,

Baalak Sira Udi Gayo Aakaashaa,

Girajaa Girii Vikala Hvai Dharanii,

So Dukha Dashaa Gayo Nahin Varanii

पडतहिं, शनि दृग कोण प्रकाशा बोलक सिर उड़ि गयो अकाशा ,

गिरिजा गिरीं विकल है धरणी सो दुख दशा गयो नहीं वरणी

Haahaakaara Machyo Kailaashaa,

Shani Kiinhon Lakhi Suta Ko Naashaa,

Turat Garuda Chadhi Vishnu Sidhaaye,

Kaati Chakra So Gaja Shira Laaye

हाहाकार मच्यो कैलाशा शनि कीन्हो लखि सुत को नाशा ,

तुरत गरुड़ चढ़ि विष्णु सिधायो काटि चक्र सो गज शिर लाये

Baalak Ke Dhada Uupar Dhaarayo,

Praana Mantra Padhi Shankar Daarayo,

Naama'Ganesha'ShambhuTabaKiinhe,

Pratham Poojya Buddhi Nidhi Vara Dinhe

बालक के धड़ ऊपर धारयो प्राण, मन्त्र पढ़ि शंकर डारयो,

नाम गणेश शम्भु तब कीन्हे प्रथम पूज्य बुद्घि निधि, वन दीन्हे

Buddhi Pariikshaa Jab Shiva Kiinhaa,

Prithvii Kar Pradakshinaa Liinhaa,

Chale Shadaanana Bharami Bhulaai,

Rache Baithii Tum Buddhi Upaai

बुद्घ परीक्षा जब शिव कीन्हा पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीन्हा,

चले षडानन, भरमि भुलाई रचे बैठ तुम बुद्घि उपाई

Charana Maatu-Pitu Ke Dhara Liinhen,

Tinake Saat Pradakshina Kiinhen

Dhani Ganesha Kahi Shiva Hiye Harashyo,

Nabha Te Suran Suman Bahu Barse

चरण मातुपितु के धर लीन्हें तिनके सात प्रदक्षिण कीन्हें,

धानी गणेश कही शिवाये हुए हर्षयो, नभा ते सुरन सुमन बहु बरसाए

Tumharii Mahima Buddhi Badaai,

Shesha Sahasa Mukha Sake Na Gaai,

Main Mati Heen Maliina Dukhaarii,

Karahun Kaun Vidhi Vinaya Tumhaarii

तुम्हरी महिमा बुद्घि बड़ाई शेष सहसमुख सके न गाई

मैं मतिहीन मलीन दुखारी करहुं कौन विधि विनय तुम्हारी,

Bhajata 'Raamsundara' Prabhudaasaa,

Jaga Prayaaga Kakraa Durvaasaa,

Ab Prabhu Dayaa Deena Par Keejai,

Apnii Bhakti Shakti Kuchha Deejai

भजत रामसुन्दर प्रभुदासा जग प्रयाग, ककरा, दर्वासा

अब प्रभु दया दीन पर कीजै अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजै !!

ll Dohaa ll

Shrii Ganesha Yeh Chaalisaa, Paatha Karre Dhara Dhyaan l

Nita Nav Mangala Graha Base, Lahe Jagat Sanmaana ll

Sambandh Apna Sahasra Dash, Rishi panchamii dinesha l

Poorana Chaalisaa Bhayo, Mangala Moorti Ganesha ll

ll दोहा ll

!! श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करै कर ध्यान,

नित नव मंगल गृह बसै, लहे जगत सन्मान,

सम्बन्ध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश,

पूरण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश !!