Durga Puja 2021: Ashtottara Shatanamavali of Goddess Durga, 108 Names With Mantra To Chant

Durga means the female form of the supreme being. She symbolises power and is one of the most popular Goddesses in the Hindu religion, She was created by the trinity of Brahma, Vishnu and Shiva, to combat the buffalo demon Mahishasura. The supreme power, she was created with a combination of powers from all other Gods. She is known to ensure the creation, preservation and destruction of evil forces in the universe.

As per the ancient scriptures, Lord Shiva wanted to please Mother Goddess Durga and therefore, he called her in 108 names. In a Purana called Devi Mahatmyam or Devi Mahatmya, which means the glory of Goddess, the story of Goddess Durga's battle with demon king Mahishasura has been depicted and Her victory over evil. Sage Markandeya, composed this Hindu scripture in 400-500 CE in the Sanskrit language and it is also known as Durga Saptashat or simply the Chandi. Therefore, during Navratri or Durga Puja, devotees utter 108 names of the Goddess in their prayers to please the Goddess and seek her blessings.

Ashtottara Shatanamavali of Goddess Durga, 108 Names With Mantra To Chant

1. Shree (ॐ श्रियै नम:।) Auspicious

2. Uma (ॐ उमायै नमः।) Mother or Lady of the Mountains

3. Bharati (ॐ भारत्यै नमः।) Goddess of Speech

4. Bhadra (ॐ भद्रायै नमः|)

5. Sharvani (ॐ शर्वाण्यै नमः।) Consort of Sharva

6. Vijaya (ॐ विजयायै नमः।) Conqueror

7. Jaya (ॐ जयायै नमः।) The Victorious

8. Vani (ॐ वाण्यै नमः।)

9. Sarvagataya (ॐ सर्वगतायै नमः।)

10. Gauri (ॐ गौर्यै नमः। ) Goddess of Purity and Posterity

11. Varahi ॐ वाराह्यै नमः। Shakti of Varaha, A Sow Headed Goddess

12. Kamalapriya ॐ कमलप्रियायै नमः।

13. Saraswati ॐ सरस्वत्यै नमः। The Goddess of Learning

14. Kamala ॐ कमलायै नमः।

15. Maya ॐ मायायै नमः। She Who is Illusion

16. Maatangi ॐ मातंग्यै नमः। Goddess of Matanga

17. Apra ॐ अपरायै नमः।

18. Aja ॐ अजायै नमः। She Who Has No Birth

19. Shankbharye ॐ शांकभर्यै नमः।

20. Shiva ॐ शिवायै नमः। Shiva's Half

21. Chandi ॐ चण्डयै नमः। The Fierce Goddess

22. Kundalini ॐ कुण्डल्यै नमः। She Who Has the Form a Coil

23. Vaishnavi ॐ वैष्णव्यै नमः। The Invincible

24. Kriyayai ॐ क्रियायै नमः।

25. Shri ॐ श्रियै नमः। Auspicious

26. Indira ॐ ऐन्द्रयै नमः। The Goddess Lakshmi, Wife of the God Vishnu

27. Madhumati ॐ मधुमत्यै नमः। She Whose Nature is as Sweet as Honey

28. Girija ॐ गिरिजायै नमः। Daughter of Himalaya

29. Subhaga ॐ सुभगायै नमः। She Who is the Seat of all Prosperity

30. Ambika ॐ अंबिकायै नमः। The Mother of the Universe

31. Tara ॐ तारायै नमः। One Who Ferries Across (Samsara)

32. Padmavati ॐ पद्मावत्यै नमः। Possessing Lotus

33. Hansa ॐ हंसायै नमः।

34. Padmanabha sahodari ॐ पद्मनाभसहोदर्यै नमः। She Who is Vishhnu's Sister

35. Aparna ॐ अपर्णायै नमः। She Who Doesn't Eat Even Leaves While Fasting

36. Lalita ॐ ललितायै नमः। She Who is Pleasant, Charming, Desirable

37. Dhatri ॐ धात्र्यै नमः।

38. Kumari ॐ कुमार्यै नमः। The Beautiful Adolescent

39. Shikhvahinyai ॐ शिखवाहिन्यै नमः।

40. Shambhavi ॐ शांभव्यै नमः। The Consort of Shambhava

41. Sumukhi ॐ सुमुख्यै नमः। She Who Has A Beautiful Face

42. Maitryai ॐ मैत्र्यै नमः।

43. Trinetra ॐ त्रिनेत्रायै नमः। One Who Has Three-Eyes

44. Vishvarupa ॐ विश्वरूपिण्यै नमः। She Who Has The Whole Universe As Her Form

45. Aarya ॐ आर्यायै नमः। Goddess

46. Mridani ॐ मृडान्यै नमः। She Who Gives Pleasure

47. Hinkaryai ॐ हींकार्यै नमः।

48. Krodhinyai ॐ क्रोधिन्यै नमः।

49. Sudinayai ॐ सुदिनायै नमः।

50. Achala ॐ अचलायै नमः। The Immovable One

51. Sukshma ॐ सूक्ष्मायै नमः। Subtle

52. Paratpara ॐ परात्परायै नमः। She Who Is The Most Supreme Of The Supreme Ones

53. Shobha ॐ शोभायै नमः। Brilliance

54. Sarvavarna ॐ सर्ववर्णायै नमः। All Coloured

55. Haripriya ॐ हरप्रियायै नमः।

56. Mahalakshmi ॐ महालक्ष्म्यै नमः। She Who Is The Great Goddess Lakshmi

57. Mahasiddhi ॐ महासिद्धयै नमः।

58. Swadha ॐ स्वधायै नमः। Shape of Swadhadevi

59. Swaha ॐ स्वाहायै नमः। Shape of Swahadevi (Auspicious)

60. Manonmani ॐ मनोन्मन्यै नमः। She Who is Shiva's Shakti

61. Trilokapalini ॐ त्रिलोकपालिन्यै नमः।

62. Udbhutayai ॐ उद्भूतायै नमः।

63. Trisandhya ॐ त्रिसन्ध्यायै नमः। Name of Goddess Durga

64. Tripurantakyai ॐ त्रिपुरान्तक्यै नमः।

65. Trishaktyai ॐ त्रिशक्त्यै नमः।

66. Tripadayai ॐ त्रिपदायै नमः।

67. Durga ॐ दुर्गायै नमः। Remover of Distress

68. Brahmi ॐ ब्राह्मयै नमः। Power of God Brahma

69. Trailokyavasini ॐ त्रैलोक्यवासिन्यै नमः।

70. Pushkara ॐ पुष्करायै नमः। She Who Is Complete

71. Atrisutayai ॐ अत्रिसुतायै नमः।

72. Gudha ॐ गूढ़ायै नमः।

73. Trivarna ॐ त्रिवर्णायै नमः।

74. Triswara ॐ त्रिस्वरायै नमः।

75. Triguna ॐ त्रिगुणायै नमः। She Who Is Endowed With The Three Gunas Of Sattva, Rajas And Tamas

76. Nirguna ॐ निर्गुणायै नमः। She Who Is Beyond All Three Gunas Of Nature, Namely Sattva, Rajas And Tamas

77. Satya ॐ सत्यायै नमः। The Truth

78. Nirvikalpa ॐ निर्विकल्पायै नमः। She Who Is Free Of False Imaginings

79. Niranjana ॐ निरंजिन्यै नमः। She Who Stays Unattached, Bound To Nothing

80. Jwalinyai ॐ ज्वालिन्यै नमः।

81. Malini ॐ मालिन्यै नमः। She Who Is Wearing Garlands

82. Charchayai ॐ चर्चायै नमः।

83. Kravyadopa nibarhinyai ॐ क्रव्यादोप निबर्हिण्यै नमः।

84. Kamakshi ॐ कामाक्ष्यै नमः। She Whose Eyes Awaken Desire

85. Kaminyai ॐ कामिन्यै नमः।

86. Kanta ॐ कान्तायै नमः। She Who Is Beautiful

87. Kamdaayai ॐ कामदायै नमः।

88. Kalahansinyai ॐ कलहंसिन्यै नमः।

89. Salajjaayai ॐ सलज्जायै नमः।

90. Kulajaayai ॐ कुलजायै नमः।

91. Pragyai ॐ प्राज्ञ्यै नमः।

92. Prabha ॐ प्रभायै नमः।

93. Madanasundari ॐ मदनसुन्दर्यै नमः।

94. Vagishvari ॐ वागीश्वर्यै नमः। The Sovereign Goddess of Speech

95. Vishalakshi ॐ विशालाक्ष्यै नमः। She Who Has Large Eyes

96. Sumangali ॐ सुमंगल्यै नमः। She Who Is Eternally Auspicious

97. Kali ॐ काल्यै नमः। Dark-Complexioned Goddess

98. Maheshvari ॐ महेश्वर्यै नमः। She Who Is The Wife Of Maheshvara

99. Chandi ॐ चण्ड्यै नमः। Great Goddess, Angry name of Goddess Shakti

100. Bhairavi ॐ भैरव्यै नमः। She Who Is The Wife Of Bhairava (Shiva)

101. Bhuvaneshvari ॐ भुवनेश्वर्यै नमः। She Who Is The Ruler Of The Universe

102. Nitya ॐ नित्यायै नमः। She Who Is Eternal

103. Sanandavibhvayai ॐ सानन्दविभवायै नमः।

104. Satyagyana ॐ सत्यज्ञानायै नमः। She Who Is Truth, Knowledge And Bliss

105. Tamopaha ॐ तमोपहायै नमः। She Who Removes The Ignorance Born Of Tamas

106. Maheshvarpriyankaryai ॐ महेश्वरप्रियंकर्यै नमः।

107. Maha Tripura Sundari ॐ महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः। She Who Is The Great Tripurasundari

108. Durgaparmeshvaryai ॐ दुर्गापरमेश्वर्यै नमः।

Friday, September 24, 2021, 13:09 [IST]