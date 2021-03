Read Vishnu Chalisa Lyrics In Hindi And English Faith Mysticism oi-Prerna Aditi

Lord Vishnu, one of the major Hindu Gods is believed to be the nurturer of the universe. He is the one who protects the earth and preserves all kinds of life forms on it. Devotees have extreme faith in Lord Vishnu and He is worshipped widely. He is among the Holy Trinity. When it comes to worshipping Lord Vishnu, devotees usually perform the rituals and at times also observe fast to seek blessings from Him.

But do you know that you can please Lord Vishnu and seek His blessings by reciting the Vishnu Chalisa as well? Today we are here with the lyrics of Vishnu Chalisa. Scroll down the article to read more.

दोहा

विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाय |

कीरत कुछ वर्णन करूं दीजै ज्ञान बताय ||

॥ Doha॥

Vishnu Suniye Vinay, Sevak Ki Chitalaay |

Keerat Kuchh Varnan Karun, Dijai Gyaan Bataay ||

चौपाई

नमो विष्णु भगवान खरारी |

कष्ट नशावन अखिल बिहारी ||

Namo Vishnu Bhagawana Kharari |

Kashta Nashavana Akhila Bihari ||

प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी।

त्रिभुवन फैल रही उजियारी॥

Prabala Jagata Mein Shakti Tumhari |

Tribhuvana Phaila Rahi Ujiyari ||

सुन्दर रूप मनोहर सूरत।

सरल स्वभाव मोहनी मूरत॥

Sundara Rupa Manohara Surata|

Sarala Svabhava Mohini Murata||

तन पर पीतांबर अति सोहत।

बैजन्ती माला मन मोहत॥

Tana Para Pitambara Ati Sohata |

Baijanti Mala Mana Mohata ||

शंख चक्र कर गदा बिराजे।

देखत दैत्य असुर दल भाजे॥

Shankha Chakra Kara Gada Biraje।

Dekhata Detaye Asura Dala Bhaje॥

सत्य धर्म मद लोभ न गाजे।

काम क्रोध मद लोभ न छाजे॥

Satya Dharma Mada Lobha Na Gaje।

Kama Krodha Mada Lobha Na Chhaje॥

संतभक्त सज्जन मनरंजन।

दनुज असुर दुष्टन दल गंजन॥

Santabhakta Sajjana Manaranjana।

Danuja Asura Dushtana Dala Ganjana॥

सुख उपजाय कष्ट सब भंजन।

दोष मिटाय करत जन सज्जन॥

Sukha Upjaye Kashta Saba Bhanjana।

Dhosha Mitaye Karata Jana Sajjana॥

पाप काट भव सिंधु उतारण।

कष्ट नाशकर भक्त उबारण॥

Papa Kata Bhava Sindhu Utarana।

Kashta Nashkara Bhakata Ubarana॥

करत अनेक रूप प्रभु धारण।

केवल आप भक्ति के कारण॥

Karata Aneka Rupa Prabhu Dharana।

Kevala Apa Bhakti Ke Karana॥

धरणि धेनु बन तुमहिं पुकारा।

तब तुम रूप राम का धारा॥

Dharani Dhenu Bana Tumhi Pukara।

Taba Tuma Rupa Rama Ka Dhara॥

भार उतार असुर दल मारा।

रावण आदिक को संहारा॥

Bhara Utara Asura Dala Mara।

Ravana Adika Ko Samhara॥

आप वराह रूप बनाया।

हरण्याक्ष को मार गिराया॥

Apa Varaha Rupa Banaya।

Hiranyaksha Ko Mara Giraya॥

धर मत्स्य तन सिंधु बनाया।

चौदह रतनन को निकलाया॥

Dhara Matsya Tana Sindhu Banaya।

Chaudaha Ratanana Ko Nikalaya॥

अमिलख असुरन द्वंद मचाया।

रूप मोहनी आप दिखाया॥

Amilakha Asurana Dwanda Machaya।

Rupa Mohini Apa Dikhaya॥

देवन को अमृत पान कराया।

असुरन को छवि से बहलाया॥

Devana Ko Amrita Pana Karaya।

Asurana Ko Chhabi Se Bahalaya॥

कूर्म रूप धर सिंधु मझाया।

मंद्राचल गिरि तुरत उठाया॥

Kurma Rupa Dhara Sindhu Majhaya।

Mandrachala Giri Turata Uthaya॥

शंकर का तुम फन्द छुड़ाया।

भस्मासुर को रूप दिखाया॥

Shankara Ka Tuma Phanda Chudaya।

Bhasmasura Ko Rupa Dikhaya॥

वेदन को जब असुर डुबाया।

कर प्रबंध उन्हें ढूँढवाया॥

Vedana Ko Jaba Asura Dubaya।

Kara Prabandha Unhe Dhundhawaya॥

मोहित बनकर खलहि नचाया।

उसही कर से भस्म कराया॥

Mohita Bankara Khalahi Nachaya।

Usahi Kara Se Bhasma Karaya॥

असुर जलंधर अति बलदाई।

शंकर से उन कीन्ह लडाई॥

Asura Jalandhara Ati Baladayi।

Shankara Se Una Kinha Ladayi॥

हार पार शिव सकल बनाई।

कीन सती से छल खल जाई॥

Hara Para Shiva Sakala Banaye।

Kina Sati Se Chala Khala Jayi॥

सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी।

बतलाई सब विपत कहानी॥

Sumirana Kina Tumhe Shivarani।

Batalayi Saba Vipata Kahani॥

तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी।

वृन्दा की सब सुरति भुलानी॥

Taba Tuma Bane Munishwara Gyani।

Vrinda Ki Saba Surati Bhulani॥

देखत तीन दनुज शैतानी।

वृन्दा आय तुम्हें लपटानी॥

Dekhata Tina Danuja Shaitani।

Vrinda Aya Tumhein Laptani॥

हो स्पर्श धर्म क्षति मानी।

हना असुर उर शिव शैतानी॥

Ho Sparsha Dharma Kshati Mani।

Hana Asura Ura Shiva Shaitani॥

तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे।

हिरणाकुश आदिक खल मारे॥

Tumane Dhruru Prahalada Ubare।

Hiranakusha Adika Khala Mare॥

गणिका और अजामिल तारे।

बहुत भक्त भव सिन्धु उतारे॥

Ganika Aur Ajamila Tare।

Bahuta Bhakta Bhava Sindhu Utare॥

हरहु सकल संताप हमारे।

कृपा करहु हरि सिरजन हारे॥

Harahu Sakala Santapa Hamare।

Kripa Karahu Kari Sirajana Hare॥

देखहुं मैं निज दरश तुम्हारे।

दीन बन्धु भक्तन हितकारे॥

Dekhahun Main Nija Darasha Tumhare

।Dina Bandhu Bhaktana Hitkare॥

चहत आपका सेवक दर्शन।

करहु दया अपनी मधुसूदन॥

Chahata Apka Sevaka Darshana।

Karahu Daya Apni Madhusudana॥

जानूं नहीं योग्य जप पूजन।

होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन॥

Janu Nahi Yogya Japa Pujana।

Hoye Yajna Shtuti Anumodana॥

शीलदया सन्तोष सुलक्षण।

विदित नहीं व्रतबोध विलक्षण॥

Shiladaya Santosha Sulakshana।

Vidita Nahi Vratabodha Vilakshana॥

करहुं आपका किस विधि पूजन।

कुमति विलोक होत दुख भीषण॥

Karahu Apka Kisa Vidhi Pujana।

Kumati Viloka Hota Dukha Bhishana॥

करहुं प्रणाम कौन विधिसुमिरण।

कौन भांति मैं करहु समर्पण॥

Karahu Pranama Kauna Vidhisumirana।

Kauna Bhanti Main Karahu Samarpana॥

सुर मुनि करत सदा सेवकाई।

हर्षित रहत परम गति पाई॥

Sura Muni Karata Sada Sivakai।

Harshita Rahata Parama Gati Payi॥

दीन दुखिन पर सदा सहाई।

निज जन जान लेव अपनाई॥

Dina Dukhina Para Sada Sahai।

Nija Jana Jana Leva Apanayi॥

पाप दोष संताप नशाओ।

भव-बंधन से मुक्त कराओ॥

Papa Dosha Santapa Nashao।

Bhava Bandhana Se Mukta Karao॥

सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ।

निज चरनन का दास बनाओ॥

Suta Sampati De Sukha Upjao।

Nija Charanana Ka Dasa Banao॥

निगम सदा ये विनय सुनावै।

पढ़ै सुनै सो जन सुख पावै॥

Nigama Sada Ye Vinaya Sunavai |

Padhai Sunai So Jana Sukha Pavai ||