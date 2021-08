Krishna Janmashtami 2021: Ashtottara Shatanamavali Of Lord Krishna, 108 Names With Mantra To Chant Festivals oi-Boldsky Desk

In Bhagavad Gita, Sri Krishna is the main character and is considered to be a direct descendant of God. Devotees believe that he was born around 3,228 BCE in Mathura, India. In Puranas, it is said that Lord Krishna's life marks the time between Dvapara Yuga and Kali Yuga. He is also considered to be the ninth reincarnation of Lord Vishnu.

According to the legend, he was the eighth son of Devaki and Vasudeva in Mathura and was raised by his foster parents- Yashoda and Nanda in Gokul, Mathura. As per Hindu calendar, it is believed that he was born during the midnight of Ashtami Tithi during Krishna Paksha and therefore, his birth anniversary is celebrated across India as Krishna Janmashtami. Devotees celebrate the day by keeping fasts, offering prayers, distributing sweets, doing night vigils and visiting temples of Lord Krishna.

This year in 2021, Krishna Janmashtami will fall on 30 August and Dahi Handi will be celebrated on 31 August. Devotees believe that there are 108 names of Lord Krishna, which are collectively known as Ashtottara Shatanamavali of Lord Krishna. We have listed the names, along with mantras for you to chant on this auspicious day.

1. Krishna- Om Krishnaya Namah। (Dark-Complexioned Lord)

2. Kamalnatha - Om Kamalanathaya Namah। (Consort Of Goddess Lakshmi)

3. Vasudeva - Om Vasudevaya Namah। (Son Of Vasudev)

4. Sanatan - Om Sanatanaya Namah। The Eternal One

5. Vasudevatmaja - Om Vasudevatmajaya Namah। Son Of Vasudev

6. Punya - Om Punyaya Namah। Supremely Pure

7. Lila-Manush-Vigraha - Om Lilamanusha Vigrahaya Namah। Assuming Human Form To Perform Pastimes

8. Shrivatsa Kausthubadharya - Om Shrivatsakaustubhadharaya Namah। Wearing Shri Vatsa And Kausthubha Gem

9. Yashoda Vatsala - Om Yashodavatsalaya Namah। Mother Yashoda's Loving Child

10. Hari - Om Hariye Namah। The Lord Of Nature

11. Chaturbuja-Chakra-Gada-Shankhadhyay - Om Chaturbhujattachakrasigada Namah। Four Armed One Carrying Weapons Of Disc,Club,Conch

12. Shakhambuja yudayujaya - Om Sankhambujayudayujaya Namah। (One Who Holds The Sudarshana-Cakra, A Sword, Mace, Conch-Shell, Lotus Flower, And Various Weapons)

13. Devakinandana - Om Devakinandanaya Namah। (Son Of Mother Devaki)

14. Shrisay - Om Shrishaya Namah। (Abode Of Shri (Lakshmi) )

15. Nandagopa Priyatmaja - Om Nandagopapriyatmajaya Namah। (Nanda Gopa's Loving Child)

16. Yamunavega Samhar - Om Yamunavegasamharine Namah। (Destroyer Of Speed Of River Yamuna)

17. Balabhadra Priyanuja - Om Balabhadrapriyanujaya Namah। (Balram's Younger Brother)

18. Putanajivitahara - Om Putanajivitaharaya Namah। (The One Who Took The Life Of Demoness Putana)

19. Shakatasura Bhanjana - Om Shakatasurabhanjanaya Namah। (Destroyer Of Demon Shakatasur)

20. Nandavraja jananandin - Om Nandavrajajananandine Namah। (The One Who Is Bringing Joy To Nand And People Of Braj)

21. Sachidanand vigraha - Om Sachchidanandavigrahaya Namah। (Embodiment Of Existence, Awareness And Bliss)

22. Navanit viliptanga - Om Navanitaviliptangaya Namah। (Lord Whose Body Is Smeared With Butter)

23. Navanita-Natana - Om Navanitanatanaya Namah। (The One Who Dances For Butter)

24. Muchukunda Prasadaka - Om Muchukundaprasadakaya Namah। (The Lord Who Graced Muchukunda)

25. Shodashastri sahasresha - Om Shodashastrisahasreshaya Namah। (The Lord Of 16,000 Women)

26. Tribhangi - Om Tribhangine Namah। (The One Who Has Threefold Bending Form)

27. Madhurakrut - Om Madhurakritaye Namah। (Charming Form)

28. Shukavagamritabdindave - Om Shukavagamritabdindave Namah। (Ocean Of Nectar According To Sukadeva (Shuka))

29. Govinda - Om Govindaya Namah। (One Who Pleases The Cows, The Land And The Entire Nature)

30. Yoginampati - Om Yoginampataye Namah। (Lord Of The Yogis)

31. Vatsavaati charaya - Om Vatsavaticharaya Namah। (The One Who Goes About Caring For Calves)

32. Ananta - Om Anantaya Namah। (The Endless Lord)

33. Dhenukasura-bhanjanaya - Om Dhenukasurabhanjanaya Namah। (The Lord Who Beat Up The Ass-Demon Dhenukasura)

34. Trni-Krta-Trnavarta - Om Trinikrita Trinavartaya Namah। (Lord Who Killed Trnavarta, The Whirlwind Demon)

35. Yamalarjuna Bhanjana - Om Yamalarjunabhanjanaya Namah। (The Lord Who Broke The Two Arjuna Trees)

36. Uttalottalabhetre - Om Uttalottalabhetre Namah। (The Lord Who Broke All The Big, Tala Trees (Killing Dhenuka)

37. Tamala-Shyamala-Kruta - Om Tamalashyamalakritiye Namah। (Lord Who Is Blackish Like A Tamala Tree)

38. Gopa Gopishwara - Om Gopagopishwaraya Namah। (Lord Of The Gopas And Gopis)

39. Yogi - Om Yogine Namah। (The Supreme Master)

40. Koti-Surya-Samaprabha - Om Kotisuryasamaprabhaya Namah। (One Who Is As Lustrous As A Million Suns)

41. Ilapati - Om Ilapataye Namah। (The One Who Is The Master Of Knowledge)

42. Parasmai Jyotish - Om Paramjyotishe Namah। (One With A Supreme Light)

43. Yadavendra - Om Yadavendraya Namah। (Lord Of Yadav Clan)

44. Yadudvahaya - Om Yadudvahaya Namah। (Leader Of Yadus)

45. Vanamaline - Om Vanamaline Namah। (One Wearing A Sylven Garland)

46. Pita Vasase - Om Pitavasane Namah। (One Wearing Yellow Robes)

47. Parijatapa Harakaya - Om Parijatapaharakaya Namah। (One Who Removes Parijat Flower)

48. Govardhanchalo Dhartreya - Om Govarthanchalodhartreya Namah। (Lifter Of Govardhan Hill)

49. Gopala - Om Gopalaya Namah। (Protector Of Cows)

50. Sarva palakaya - Om Sarvapalakaya Namah। (Protector Of All Beings)

51. Ajaya - Om Ajaya Namah। (The Conqueror Of Life And Death)

52. Niranjana - Om Niranjanaya Namah। (The Unblemished Lord)

53. Kamajanaka - Om Kamajanakaya Namah। (One Generating Desires In Worldly Mind)

54. Kanjalochana - Om Kanjalochanaya Namah। (One With Beautiful Eyes)

55. Madhughne - Om Madhughne Namah। (Slayer Of Demon Madhu)

56. Mathuranatha - Om Mathuranathaya Namah। (Lord of Mathura)

57. Dvarakanayaka - Om Dwarakanayakaya Namah। (The Hero Of Dvaraka)

58. Bali - Om Baline Namah। (The Lord Of Strength)

59. Vrindavananta Sancharine - Om Brindavananta Sancharine Namah। (One Who Loiters About The Outskirts Of Vrindavana)

60. Tulasidama Bhushanaya - Om Tulasidama Bhushanaya Namah। (One Who Wears A Tulasi Garland)

61. Syamantaka-Maner-Hartre - Om Syamantakamarnerhartre Namah। (Who Appropriated The Sysmantaka Jewel)

62. Narnarayanatmakaya - Om Naranarayanatmakaya Namah। (The Selfsame Nara-Narayana)

63. Kubja Krishnambaradharaya - Om Kubja Krishnambaradharaya Namah। (One Who Applied Ointment By Kubja The Hunchbacked)

64. Mayine - Om Mayine Namah। (Magician, Lord of Maya)

65. Paramapurusha - Om Paramapurushaya Namah। (The supreme one)

66. Mushtikasura-Chanura-Malla-Yuddha-Visharadah - Om Mushtikasura Chanura Mallayuddha Visharadaya Namah। (One Who Expertly Fought The Wrestlers Mushtika And Chanura)

67. Samsara-Vairi - Om Sansaravairine Namah। (Enemy Of Material Existence)

68. Kamsarir - Om Kamsaraye Namah। (Enemy Of King Kamsa)

69. Murara - Om Muraraye Namah। (Enemy Of Demon Mura)

70. Narakantakah - Om Narakantakaya Namah। (Destroyer Of Demon Naraka)

71. Anadi Brahmacharika - Om Anadi Brahmacharine Namah। (Beginning Less Absolute)

72. Krishnavyasana-Karshakah - Om Krishnavyasana Karshakaya Namah। (Remover Of Draupadi's Distress)

73. Shishupala-Shirashchetta - Om Shishupalashirashchhetre Namah। (Remover Of Shishupal's Head)

74. Duryodhana-Kulantakrit - Om Duryodhanakulantakaya Namah। (Destroyer Of Duryodhana's Dynasty)

75. Vidurakrura-Varada - Om Vidurakrura Varadaya Namah। (One Who Blessed Vidura And Akrura)

76. Vishvarupa-Pradarshakah - Om Vishvarupapradarshakaya Namah। (Revealer Of Vishwasrupa (Universal Form))

77. Satyavache - Om Satyavache Namah। (Speaker Of Truth)

78. Satya Sankalpah - Om Satya Sankalpaya Namah। (Lord Of True Resolve)

79. Satyabhamarata - Om Satyabhamarataya Namah। (Lover Of Satyabhama)

80. Jayi - Om Jayine Namah। (The Ever Victorious Lord)

81. Subhadra Purvajah - Om Subhadra Purvajaya Namah। (Brother Of Subhadra)

82. Vishnu - Om Vishnave Namah। (Lord Vishnu)

83. Bhishma Mukti Pradayaka - Om Bhishmamukti Pradayakaya Namah। (One Who Bestowed Salvation To Bhishma)

84. Jagadguru - Om Jagadgurave Namah। (Preceptor Of The Universe)

85. Jagannatha - Om Jagannathaya Namah। (Lord Of The Universe)

86. Venu-Nada-Visharada - Om Venunada Visharadaya Namah। (One Expert In Playing Of Flute Music)

87. Vrishabhasura Vidhvamsi - Om Vrishabhasura Vidhvansine Namah। (Destroyer Of Demon Vrishbasura)

88. Banasura Karantakrit - Om Banasura Karantakaya Namah। (The Lord Who Vanquished Banasura's Arms)

89. Yudhishthira Pratishthatre - Om Yudhishthira Pratishthatre Namah। (One Who Established Yudhisthira As A King)

90. Barhi Barhavatamsaka - Om Barhibarhavatamsakaya Namah। (One Who Adorns Peacock Feathers)

91. Parthasarthi - Om Parthasarathaye Namah। (Chariot Driver Of Arjuna)

92. Avyakta - Om Avyakta Namah। (The Unmanifested)

93. Gitamrita Mahodadhi - Om Gitamrita Mahodadhaye Namah। (An Ocean Containing Nectar Of Bhagwad Gita)

94. Kaliyaphani-Manikya-ranjita-Sri-padambuja - Om Kaliya Phanimanikya Ranjita Shri Padambujaya Namah। (The Lord Whose Lotus Feet Adorn Gems From Hood Of Kaliya Serpent)

95. Damodara - Om Damodaraya Namah। (One Tied Up With A Rope At The Waist)

96. Yajnabhokta - Om Yajnabhoktre Namah। (One Who Consumes Sacrificial Offerings)

97. Danavendra Vinashaka - Om Danavendra Vinashakaya Namah। (Destroyer Of Lord Of Asuras)

98. Narayana - Om Narayanaya Namah। (The One Who Is Lord Vishnu)

99. Parabrahma - Om Parabrahmane Namah। (The Supreme Brahmana)

100. Pannagashana vahana - Om Pannagashana Vahanaya Namah। (Whose Carrier (Garuda) Devours Snakes)

101. Jalakrida samasakta gopivastra pararaka - Om Jalakrida Samasakta Gopivastrapaharakaya Namah। (Lord Who Hid Gopi's Clothes While They Were Playing In River Yamuna)

102. Punya-Shloka - Om Punya Shlokaya Namah। (Lord Whose Praise Bestows Meritorious)

103. Tirthakara - Om Tirthakrite Namah। (Creator Of Holy Places)

104. Vedvedya - Om Vedavedyaya Namah। (Source Of Vedas)

105. Dayanidhi - Om Dayanidhaye Namah। (One Who Is Treasure Of Compassion)

106. Sarvabhutatmaka - Om Sarvabhutatmakaya Namah। Soul Of Elements

107. Sarvagraharupi - Om Sarvagraha Rupine Namah। To All-Formed One

108. Paratpara - Om Paratparaya Namah। Greater Than The Greatest.