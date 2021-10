Diwali 2021: Ashtottara Shatanamavali Of Goddess Kali, 108 Names And Significance Festivals oi-Boldsky Desk

The image of Goddess Kali is very unsettling, we see her angered and her tongue sticking out, wearing a garland of severed heads. The blood dripping everywhere. But, her story and well as origin have a purpose that not many are aware of and it is best told in the Devi Mahatmyam, which is commonly known as Chandi Paat and Durga Saptashati in Marjandeya Purana.

Goddess Kali is synonymous with fierceness, power and rage and the willpower to destroy evil and free the world. She represents the courage to stand against the wrong or any obstacles in our lives. Also, she symbolises the death of the ego in human life. She is the embodiment of Kaala (time) and Lord Shiva's female form (Kaala). Therefore, her name means, 'she who is black'. Also, She has been praised in Vedas, Puranas and numerous ancient texts.

Diwali is almost here, and this year we all will be celebrating the festival of lights on 4 November. In this article, we have curated a divine set of 108 names of Goddess Kali, which is also known as Kali Ashtottra Shatanamavali. These names are usually recited during daily pooja or during auspicious days. Also, there is an interesting thing about the Kali Ashtottara Shatanamavali, i.e., all the names described starts with the letters 'ka'.

Kali Ashtottara Shatanamavali - 108 Names Of Goddess Kali

1. Om Kaalyai Namaha

2. Om Kapalinyai Namaha

3. Om Kanthayai Namaha

4. Om Kamadaayai Namaha

5. Om Kamasundaryai Namaha

6. Om Kalarathryai Namaha

7. Om Kalikayai Namaha

8. Om Kalabhairva poojithayai Namaha

9. Om Kurukullayai Namaha

10. Om Kaminyai Namaha

11. Om Kamaniya swabhavinyai Namaha

12. Om Kuleenayai Namaha

13. Om Kulakarthyai Namaha

14. Om Kulavartma-prakashinyai Namaha

15. Om Kasthuri rasa neelayai Namaha

16. Om Kaamyayai Namaha

17. Om Kama swarupinyai Namaha

18. Om Kakara varna nilayayai Namaha

19. Om Kamadhenave Namaha

20. Om Karaalikayai Namaha

21. Om Kula kanthayai Namaha

22. Om Karaalasyayai Namaha

23. Om Kamarrthayai Namaha

24. Om Kalavathyai Namaha

25. Om Krusodharyai Namaha

26. Om Kamakhyayai Namaha

27. Om Kaumarthyai Namaha

28. Om Kula-paalinyai Namaha

29. Om Kulajaayai Namaha

30. Om Kula-kanyayai Namaha

31. Om Kulahayai Namaha

32. Om Kula-pujithayai Namaha

33. Om Kameshwaryai Namaha

34. Om Kama-kathayai Namaha

35. Om Kunjareshwara-gaaminyai Namaha

36. Om Kama-daatryai Namaha

37. Om Kama-harthryai Namaha

38. Om Krishnayai Namaha

39. Om Kapardhinyai Namaha

40. Om Kumudhayai Namaha

41. Om Krishna dehayai Namaha

42. Om Kalindhyai Namaha

43. Om Kula pujithayai Namaha

44. Om Kashyapyai Namaha

45. Om Krishna matre Namaha

46. Om Kulishaangyai Namaha

47. Om Kalaayai Namaha

48. Om Krim rupayai Namaha

49. Om Kula gamyayai Namaha

50. Om Kamalayai Namaha

51. Om Krishna pujithayai Namaha

52. Om Krushaangyai Namaha

53. Om Kinnarthyai Namaha

54. Om Karthryai Namaha

55. Om Kalakantyai Namaha

56. Om Karthikyai Namaha

57. Om Kumbhu kanthyai Namaha

58. Om Koulinyai Namaha

59. Om Kumudhayai Namaha

60. Om Kama jeevinyai Namaha

61. Om Kulastriyai Namaha

62. Om Keerthikayai Namaha

63. Om Kruthyayai Namaha

64. Om Keerthyai Namaha

65. Om Kula paalikayai Namaha

66. Om Kamadeva kalayai Namaha

67. Om Kalpalathayai Namaha

68. Om Kamaanga vardhinyai Namaha

69. Om Kunthayai Namaha

70. Om Kumuda preethayai Namaha

71. Om Kadamba kusumothsukhayai Namaha

72. Om Kadambinyai Namaha

73. Om Kamalinyai Namaha

74. Om Krishnaananda pradhayinyai Namaha

75. Om Kumari puja narathayai Namaha

76. Om Kumari-gana sobhithayai Namaha

77. Om Kumari ranjana rathayai Namaha

78. Om Kumari vrata dharinyai Namaha

79. Om Kankalyai Namaha

80. Om Kamaneeyayai Namaha

81. Om Kamasastra visaradayai Namaha

82. Om Kapala Khatvaanga dhararyai Namaha

83. Om Kalabhairava swaroopinyai Namaha

84. Om Kotarethyai Namaha

85. Om Kotaraakshyai Namaha

86. Om Kasi vaasinyai Namaha

87. Om Kailasa vaasinyai Namaha

88. Om Kathyayanyai Namaha

89. Om Karyakarthyai Namaha

90. Om Kavyasastra pramodhinyai Namaha

91. Om Kamaakarshana rupayai Namaha

92. Om Kamapeetha nivaasinyai Namaha

93. Om Kankinyai Namaha

94. Om Kakinyai Namaha

95. Om Kreedayai Namaha

96. Om Kuthsithayai Namaha

97. Om Kalaha priyayai Namaha

98. Om Kundagolodhbhava pranayai Namaha

99. Om Kousikyai Namaha

100. Om Keerthi vardhinyai Namaha

101. Om Kumbhasthanyai Namaha

102. Om Katakshayai Namaha

103. Om Kavyayai Namaha

104. Om Kokanada priyayai Namaha

105. Om Kanthara vaasinyai Namaha

106. Om Kathyai Namaha

107. Om Kathinayai Namaha

108. Om Krishna vallabhayai Namaha

Story first published: Friday, October 29, 2021, 12:45 [IST]