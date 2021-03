Bajrang Baan Lyrics In English and Hindi Faith Mysticism oi-Prerna Aditi

Lord Hanuman, the monkey God is said to be the prime disciple and devotee of Lord Rama. He is the one who led the monkey army to help Lord Rama fight against Ravana, the demon king. He is said to be the God of courage, bravery, wisdom, devotion and self-discipline. People often worship Him for seeking His blessings while doing any tough job. People are often seen worshipping Him by reciting mantras and singing hymns.

At times, people also observe fast to please Lord Hanuman. But if you are someone who doesn't want to observe a fast or feel difficulty in doing so, then you can recite Bajrang Baan which is another hymn dedicated to Lord Hanuman. Today we have brought the lyrics of the same. To know more, scroll down the article and read.

Doha

Nishchay Prem Pratiti Te,

Vinay Karei Sanmaan,

Tehi Ke Kaaraj Sakal Shubh,

Siddh Karei Hanuman.

Chaupai

Jay Hanumant Sant Hitkaari,

Sun Lije Prabhu Araj Hamari.

Jan Ke Kaaj Vilamb Na Kije,

Aatur Dauri Maha Sukh Dije.

Jaise Kudi Sindhu Mahipaara,

Surasa Badan Paithi Vistaara.

Aage Jaay Lankini Roka,

Maarehu Laat Gai Suraloka.

Jaay Vibhishan Ko Sukh Dinha,

Sita Nirakhi Parampad Linha.

Baag Ujaari Sindhu Mah Bora,

Ati Aatur Jamkaatar Tora.

Akshay Kumaar Ko Maari Sanhaara,

Loom Lapet Lank Ko Jaara.

Laah Samaan Lank Jari Gai,

Jay Jay Dhuni Surpur Me Bhai.

Ab Vilamb Kehi Kaaran Svami,

Kripa Karahu Ur Antaryaami.

Jay Jay Lakhan Pran Ke Data,

Aatur Hoy Dukh Karahu Nipaata.

Jai Giridhar Jai Jai Sukh Saagar,

Sur Samuh Samarath Bhatnaagar.

Om Hanu Hanu Hanu Hanumant Hathile,

Bairihi Maaru Bajra Ki Kile.

Gada Bajra Lai Bairihi Maaro,

Maharaj Prabhu Daas Ubaaro.

Omkar Hunkaar Mahaprabhu Dhaavo,

Bajra Gada Hanu Vilamb Na Laavo.

Om Hrim Hrim Hrim Hanumant Kapisa,

Om Hum Hum Hum Hanu Ari Ur Shisha.

Saty Hohu Hari Shapath Paayke,

Ram Doot Dharu Maaru Jaay Ke

Jay Jay Jay Hanumant Agaadha,

Dukh Paavat Jan Kehi Aparaadha.

Pooja Jap Tap Nem Achaara,

Nahi Jaanat Hau Das Tumhaara.

Van Upavan Mag Giri Grih Maahi,

Tumhare Bal Ham Darapat Naahi.

Paay Parau Kar Jori Manaavau,

Yehi Avasar Ab Kehi Goharaavau.

Jay Anjani Kumar Balvanta,

Shankar Suvan Vir Hanumanta.

Badan Karaal Kaal Kul Ghaalak,

Ram Sahay Sada Pratipaalak.

Bhoot, Pret, Pishaach Nishaachar,

Agni Betaal Kaal Maari Mar.

Inhe Maaru, Tohi Shapath Ram Ki,

Rakhau Nath Marjaad Naam Ki.

Janaksuta Hari Das Kahaavo,

Taaki Shapath Vilamb Na Laavo.

Jai Jai Jai Dhuni Hot Akaasa,

Sumirat Hot Dusah Dukh Naasha.

Charan Sharan Kar Jori Manaavau,

Yahi Avasar Ab Kehi Goharaavau.

Uthu Uthu Chalu Tohi Ram Duhaai,

Pay Parau Kar Jori Manaai.

Om Chan Chan Chan Chan Chapal Chalanta,

Om Hanu Hanu Hanu Hanu Hanumanta.

Om Han Han Haank Det Kapi Chanchal,

Om San San Sahami Paraane Khal Dal.

Apane Jan Ko Turat Ubaaro,

Sumirat Hoy Anand Hamaro.

Yah Bajrang Baan Jehi Marei,

Taahi Kaho Phir Kaun Ubaarei.

Path Karei Bajarang Baan Ki,

Hanumat Raksha Karei Praan Ki.

Yah Bajrang Baan Jo Japei,

Taate Bhoot-Pret Sab Kaampe.

Dhoop Dey Aru Japei Hamesha,

Taake Tan Nahi Rahe Kalesha.

Doha

Prem Pratitihi Kapi Bhajei,

Sada Dharei Ur Dhyaan,

Tehi Ke Kaaraj Sakal Shubh,

Siddh Karei Hanuman.

॥दोहा॥

निश्चय प्रेम प्रतीति ते, बिनय करै सनमान।

तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करै हनुमान॥

॥चौपाई॥

जय हनुमन्त सन्त हितकारी। सुनि लीजै प्रभु अरज हमारी॥

जन के काज विलम्ब न कीजै। आतुर दौरि महा सुख दीजै॥

जैसे कूदि सिन्धु वहि पारा। सुरसा बदन पैठि बिस्तारा॥

आगे जाय लंकिनी रोका। मारेहु लात गई सुर लोका॥

जाय विभीषण को सुख दीन्हा। सीता निरखि परम पद लीन्हा॥

बाग उजारि सिन्धु महं बोरा। अति आतुर यम कातर तोरा॥

अक्षय कुमार मारि संहारा। लूम लपेटि लंक को जारा॥

लाह समान लंक जरि गई। जय जय धुनि सुर पुर महं भई॥

अब विलम्ब केहि कारण स्वामी। कृपा करहुं उर अन्तर्यामी॥

जय जय लक्ष्मण प्राण के दाता। आतुर होइ दु:ख करहुं निपाता॥

जय गिरिधर जय जय सुख सागर। सुर समूह समरथ भटनागर॥

ॐ हनु हनु हनु हनु हनुमन्त हठीले। बैरिहिं मारू बज्र की कीले॥

गदा बज्र लै बैरिहिं मारो। महाराज प्रभु दास उबारो॥

ॐकार हुंकार महाप्रभु धावो। बज्र गदा हनु विलम्ब न लावो॥

ॐ ह्रीं ह्रीं ह्रीं हनुमन्त कपीसा। ॐ हुं हुं हुं हनु अरि उर शीशा॥

सत्य होउ हरि शपथ पायके। रामदूत धरु मारु धाय के॥

जय जय जय हनुमन्त अगाधा। दु:ख पावत जन केहि अपराधा॥

पूजा जप तप नेम अचारा। नहिं जानत कछु दास तुम्हारा॥

वन उपवन मग गिरि गृह माहीं। तुमरे बल हम डरपत नाहीं॥

पाय परौं कर जोरि मनावों। यह अवसर अब केहि गोहरावों॥

जय अंजनि कुमार बलवन्ता। शंकर सुवन धीर हनुमन्ता॥

बदन कराल काल कुल घालक। राम सहाय सदा प्रतिपालक॥

भूत प्रेत पिशाच निशाचर। अग्नि बैताल काल मारीमर॥

इन्हें मारु तोहि शपथ राम की। राखु नाथ मरजाद नाम की॥

जनकसुता हरि दास कहावो। ताकी शपथ विलम्ब न लावो॥

जय जय जय धुनि होत अकाशा। सुमिरत होत दुसह दु:ख नाशा॥

चरण शरण करि जोरि मनावों। यहि अवसर अब केहि गोहरावों॥

उठु उठु चलु तोहिं राम दुहाई। पांय परौं कर जोरि मनाई॥

ॐ चं चं चं चं चपल चलन्ता। ॐ हनु हनु हनु हनु हनुमन्ता॥

ॐ हं हं हांक देत कपि चञ्चल। ॐ सं सं सहम पराने खल दल॥

अपने जन को तुरत उबारो। सुमिरत होय आनन्द हमारो॥

यहि बजरंग बाण जेहि मारो। ताहि कहो फिर कौन उबारो॥

पाठ करै बजरंग बाण की। हनुमत रक्षा करै प्राण की॥

यह बजरंग बाण जो जापै। तेहि ते भूत प्रेत सब कांपे॥

धूप देय अरु जपै हमेशा। ताके तन नहिं रहे कलेशा॥

॥दोहा॥

प्रेम प्रतीतिहिं कपि भजै, सदा धरै उर ध्यान।

तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करै हनुमान॥