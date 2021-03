Here’s The Durga Chalisa Lyrics In Hindi And English Faith Mysticism oi-Prerna Aditi

Goddess Durga is said to be the Goddess of Power, Strength and Might. She is the warrior form of Goddess Parvati, the wife of Lord Shiva. She is believed to the source of all cosmic energies and power. She has a multi-dimensional demeanour. Goddess Durga always blesses Her devotees with power, wisdom, energy and knowledge. Devotees of Goddess Durga worship Her by reciting mantras, shlokas and chalisa. For those who don't know Durga Chalisa is a devotional hymn dedicated to the Goddess.

Today we have brought the lyrics of Durga Chalisa to help you learn the same. Scroll down the article to read more.

नमो नमो दुर्गे सुख करनी।

नमो नमो दुर्गे दुःख हरनी॥

Namo Namo Durge Sukh Karani |

Namo Namo Ambe Dukh Harani ||

निरंकार है ज्योति तुम्हारी।

तिहूँ लोक फैली उजियारी॥

Nirakar Hai Jyoti Tumhari |

Tihoun Lok Phaili Uujiyaari ||

शशि ललाट मुख महाविशाला ।

नेत्र लाल भृकुटि विकराला ॥

Shashi Lalaat Mukh Maha Vishala |

Netra Lal Bhrikoutee Vikaraala ||

रूप मातु को अधिक सुहावे ।

दरश करत जन अति सुख पावे ॥ ४ ॥

Roop Maatu Ko Adhik Suhaave |

Darshan Karata Jana Ati Sukh Paave ||

तुम संसार शक्ति लै कीना ।

पालन हेतु अन्न धन दीना ॥

Tum Sansar Shakti Laya Keena |

Palana Hetu Anna Dhan Deena |

अन्नपूर्णा हुई जग पाला ।

तुम ही आदि सुन्दरी बाला ॥

Annapoorna Hui Tu Jag Pala |

Tumhi Aadi Sundari Bala ||

प्रलयकाल सब नाशन हारी ।

तुम गौरी शिवशंकर प्यारी ॥

Pralayakala Sab Nashana Haari |

Tum Gouri Shiv Shankar Pyari ||

शिव योगी तुम्हरे गुण गावें ।

ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावें ॥ ८ ॥

Shiv Yogi Tumhre Gun Gaavein |

Brahma Vishnu Tumhein Nit Dhyavein ||

रूप सरस्वती को तुम धारा ।

दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा ॥

Roop Saraswati Ka Tum Dhara |

Dey Subuddhi Rishi Munina Ubara ||

धरयो रूप नरसिंह को अम्बा ।

परगट भई फाड़कर खम्बा ॥

Dharyo Roop Narsimha Ko Amba |

Pragat Bhayi Phaad Ke Khamba ||

रक्षा करि प्रह्लाद बचायो ।

हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो ॥

Raksha Kari Prahlad Bachaayo |

Hiranyaykush Ko Swarga Pathayo ||

लक्ष्मी रूप धरो जग माहीं ।

श्री नारायण अंग समाहीं ॥ १२ ॥

Lakshmi Roop Dharo Jag Maahin |

Shree Narayan Anga Samahin ||

क्षीरसिन्धु में करत विलासा ।

दयासिन्धु दीजै मन आसा ॥

Ksheer Sindhu Mein Karat Vilaasa |

Daya Sindhu Deejey Man Aasa ||

हिंगलाज में तुम्हीं भवानी ।

महिमा अमित न जात बखानी ॥

Hingalaja Mein Tumhi Bhavani |

Mahima Amit Na Jaat Bakhani ||

मातंगी अरु धूमावति माता ।

भुवनेश्वरी बगला सुख दाता ॥

Matangi Aru Dhoomawati Mata |

Bhuvaneshwari Bagala Sukhdata ||

श्री भैरव तारा जग तारिणी ।

छिन्न भाल भव दुःख निवारिणी ॥ १६ ॥

Shree Bhairav Tara Jag Tarani |

Chhinna Bhala Bhava Dukh Nivarini ||

केहरि वाहन सोह भवानी ।

लांगुर वीर चलत अगवानी ॥

Kehari Vahan Soha Bhavani |

Laangur Veer Chalata Agavani ||

कर में खप्पर खड्ग विराजै ।

जाको देख काल डर भाजै ॥

Kar Mein Khappar Khadaga Virajay |

Jako Dekh Kaal Dar Bhajey ||

सोहै अस्त्र और त्रिशूला ।

जाते उठत शत्रु हिय शूला ॥

Sohe Astra Aur Trishula |

Jase Uthata Shatru Hiya Shoola ||

नगरकोट में तुम्हीं विराजत ।

तिहुँलोक में डंका बाजत ॥ २० ॥

Nagarkot Mein Toumhi Virajat |

Tihoun Lok Mein Danka Baajat ||

शुम्भ निशुम्भ दानव तुम मारे ।

रक्तबीज शंखन संहारे ॥

Nishumbh Daanuv Tum Maare |

Rakta Beej Shankhana Sanghaare |

महिषासुर नृप अति अभिमानी ।

जेहि अघ भार मही अकुलानी ॥

Mahishasur Nrip Ati Abhimaani |

Jehi Agh Bhar Mahi Akulaani ||

रूप कराल कालिका धारा ।

सेन सहित तुम तिहि संहारा ॥

Roop Karaal Kali ka Dhara |

Sen Sahita Tum Tihin Samhara ||

परी गाढ़ सन्तन पर जब जब ।

भई सहाय मातु तुम तब तब ॥ २४ ॥

Pari Gaarh Santana Par Jab Jab |

Bhayi Sahay Matou Tum Tab Tab ||

अमरपुरी अरु बासव लोका ।

तब महिमा सब रहें अशोका ॥

Amarpuri Arubaa Sab Lokaa |

Tab Mahima Sab Kahey Ashoka ||

ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी ।

तुम्हें सदा पूजें नरनारी ॥

Jwala Mein Hai Jyoti Tumhari |

Tumhein Sada Poojey Nar Nari ||

प्रेम भक्ति से जो यश गावें ।

दुःख दारिद्र निकट नहिं आवें ॥

Prem Bhakti Se Jo Yash Gave |

Dukh Daridra Nikat Nahin Aave ||

ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई ।

जन्ममरण ताकौ छुटि जाई ॥ २८ ॥

Dhyaave Tumhein Jo Nar Man Layi |

Janma Maran Tako Chhouti Jaayi ||

जोगी सुर मुनि कहत पुकारी ।

योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी ॥

Yogi Sur Muni Kahat Pukaari |

Yog Na Hoye Bina Shakti Tumhari ||

शंकर आचारज तप कीनो ।

काम अरु क्रोध जीति सब लीनो ॥

Shankara Acharaj Tap Ati Keenho |

Kaam Krodh Jeet Sab Leenho ||

निशिदिन ध्यान धरो शंकर को ।

काहु काल नहिं सुमिरो तुमको ॥

Nishidin Dhyan Dharo Shankar Ko |

Kaahu Kaal Nahin Soumiro Tumko ||

शक्ति रूप का मरम न पायो ।

शक्ति गई तब मन पछितायो ॥ ३२ ॥

Shakti Roop Ko Maram Na Payo |

Shakti Gayi Tab Man Pachitayo ||

शरणागत हुई कीर्ति बखानी ।

जय जय जय जगदम्ब भवानी ॥

Sharnagat Huyi Kirti Bakhaani |

Jai Jai Jai Jagadambe Bhavani ||

भई प्रसन्न आदि जगदम्बा ।

दई शक्ति नहिं कीन विलम्बा ॥

Bhayi Prasanna Aadi Jagadamba |

Dayi Shakti Nahin Keen Vilamba ||

मोको मातु कष्ट अति घेरो ।

तुम बिन कौन हरै दुःख मेरो ॥

Maukon Maatu Kashta Ati Ghero |

Tum Bin Kaun Harey Dukh Mero ||

आशा तृष्णा निपट सतावें ।

मोह मदादिक सब बिनशावें ॥ ३६ ॥

Asha Trishna Nipat Satavein |

Ripu Moorakh Mohe Ati Darpaave ||

शत्रु नाश कीजै महारानी ।

सुमिरौं इकचित तुम्हें भवानी ॥

Shatru Nash Kijey Maharani |

Soumiron Ikchit Tumhein Bhavani ||

करो कृपा हे मातु दयाला ।

ऋद्धिसिद्धि दै करहु निहाला ॥

Karo Kripa Hey Maatu Dayala |

Riddhi Siddhi Dey Karahou Nihaala ||

जब लगि जिऊँ दया फल पाऊँ ।

तुम्हरो यश मैं सदा सुनाऊँ ॥

Jab Lagi Jiyoun Daya Phal Paoun |

Tumhro Yash Mein Sada Sounaoun ||

श्री दुर्गा चालीसा जो कोई गावै ।

सब सुख भोग परमपद पावै ॥ ४० ॥

Durga Chalisa Jo Nar Gaavey |

Sab Sukh Bhog Parampad Pavey ||

देवीदास शरण निज जानी ।

कहु कृपा जगदम्ब भवानी ॥

Devidas Sharan Nij Jaani |

Karahoun Kripa Jagadambe Bhavani ||