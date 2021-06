Goddess Kali’s Aarti Lyrics In Hindi And English Festivals oi-Prerna Aditi

Goddess Kali is a significant Hindu deity associated with doomsday, liberation, salvation, time and death. She is the feminine form of Kaal (Sanskrit word for time). Apart from these, devotees also see Her as a motherly figure full of affection and love for Her devotees. She is the fearful form of Goddess Parvati or Durga. She is often seen laughing and/or dancing on Her consort Lord Shiva. Hindus have immense faith in Goddess Kali as they believe She is the protector from all kinds of evils and negativity. People often worship Goddess Kali and sing hymns and devotional songs for her.

Today we are here with the lyrics of Goddess Kali's aarti. This is one of the most common hymns sung for Goddess Kali. Scroll down the article to know more.

Hindi- अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली,

तेरे ही गुण गायें भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती ।

English- Ambe Tu Hai Jagdambe Kali, Jai Durge Khappar Wali,

Tere Hi Gun Gaaye Bharati, O Maiya, Hum Sab Utarey Teri Aarti|

Hindi- तेर भक्त जानो पर मैया भीड़ पड़ी है भारी,

दानव दल पर टूट पड़ो माँ कर के सिंह सवारी ।

सो सो सिंहों से है बलशाली, अष्‍ट भुजाओं वाली, दुखिओं के दुखड़े हारती ।

English- Tere Jagat Ke Bhakt Janan Par Bhid Padi Hai Bhari,

Daanav Dal Par Toot Pado Maa Karke Singh Sawari|

So So Singho Se Tu Bal Shali, Asth Bhujao Wali, dukhiyo ke dukhare haarti|

O Maiya, Hum Sab Utarey Teri Aarti|

Hindi- अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली,

तेरे ही गुण गायें भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती ।

English- Ambe Tu Hai Jagdambe Kali, Jai Durge Khappar Wali,

Tere Hi Gun Gaaye Bharati, O Maiya, Hum Sab Utarey Teri Aarti|

Hindi- माँ बेटे की है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता,

पूत कपूत सुने है पर ना माता सुनी कुमाता ।

सबपे करुना बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखिओं के दुखड़े निवारती ।

English- Maa Bete Ka Hai Ish Jag Mein Bada Hi Nirmal Nata,

Poot Kaput Sune Hai Par Na Mata Suni Kumata|

Sab Par Karuna Darshaney Wali, Amrut Barsaney Wali,

Dukhiyon Ke Dukhdae Nivarti| O Maiya, Hum Sab Utarey Teri Aarti|

Hindi- अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली,

तेरे ही गुण गायें भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती ।

English- Ambe Tu Hai Jagdambe Kali, Jai Durge Khappar Wali

Tere Hi Gun Gaaye Bharati, O Maiya, Hum Sab Utarey Teri Aarti

Hindi- नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना ।

सब की बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतिओं के सत को सवारती ।

ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती ।

English- Nahi Maangtey Dhan Aur Daulat Na Chaandi Na Sona,

Hum To Maangey Maa Tere Man Mein Ek Chota Sa Kona|

Sab Ki Bigdi Banane Wali, Laaj Bachane Wali, Satiyo Ke Sat Ko Sanvarti|

O Maiya, Hum Sab Utarey Teri Aarti

Hindi- अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली,

तेरे ही गुण गायें भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती ।

English- Ambe Tu Hai Jagdambe Kali, Jai Durge Khappar Wali

Tere Hi Gun Gaaye Bharati, O Maiya, Hum Sab Utarey Teri Aarti

Hindi- चरण शरण में खड़े तुम्हारी, ले पूजा की थाली। वरद हस्त सर पर रख दो माँ संकट हरने वाली॥

मैया भर दो भक्ति रस प्याली, अष्ट भुजाओं वाली, भक्तों के कारज तू ही सारती।

ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, हम सब उतारे तेरी आरती॥

English- charan sharan mein khare tumhari, le pooja ki thali |

varad hast par rakh do maa sankat harne wali ||

Hindi- अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली,

तेरे ही गुण गायें भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती ।

English- Ambe Tu Hai Jagdambe Kali, Jai Durge Khappar Wali

Tere Hi Gun Gaaye Bharati, O Maiya, Hum Sab Utarey Teri Aarti

Friday, June 25, 2021, 16:45 [IST]