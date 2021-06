Shiv Rudrashtakam Stotram Lyrics In English And Sanskrit Faith Mysticism oi-Prerna Aditi

Lord Shiva is considered to be an important Hindu God. People belonging to Hinduism have immense faith and belief in Lord Shiva. Devotees of Lord Shiva believe that He can be pleased easily through prayers. They believe that worshipping Lord Shiva with a pure heart can help one in seeking His blessings. Not only this, but Lord Shiva also fulfills the wishes of those who put his/her faith in Him.Though there are many ways of worshipping Lord Shiva, reciting the Shiv Rudrashtakam Stotram can help one in seeking refugee in Lord Shiva.

As per the Hindu scriptures, those who recite this stotram for seven days receives blessings from Lord Shiva. In fact, Lord Shiva protects His devotees from all kinds of obstacles and evils. In case, you don't know the Shiv Rudrashtakam lyrics, we are here to help you. Today we have brought the lyrics of this stotram. Read on to know more.

Sanskrit: नमामीशमीशान निर्वाण रूपं, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदः स्वरूपम् ।

निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाश माकाशवासं भजेऽहम् ॥

English: Namami Shamishaan Nirvaan Roopam| Vibhum Vyapakam Brahm Veda Swaroopam||

Nijam Nirgunam Nirvikalpam Nireeham| Chidakaash Maakash Vaasam Bhajeham||

Sanskrit: निराकार मोंकार मूलं तुरीयं, गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशम् ।

करालं महाकाल कालं कृपालुं, गुणागार संसार पारं नतोऽहम् ॥

English: Nirakaar Omkar Moolam Turiyam| Giragyaan Goteet Meesham Girisham||

Karaalam Mahakaal Kaalam Kripalam| Gunagaar Sansaar Paaram Naatoham||

Sanskrit: तुषाराद्रि संकाश गौरं गभीरं, मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम् ।

स्फुरन्मौलि कल्लोलिनी चारू गंगा, लसद्भाल बालेन्दु कण्ठे भुजंगा॥

English: Tusharaadri Sankaash Gauram Gabheeram| Manobhoot Koti Prabha Shi Shareeram||

Sfooranmauli Kallolini Charu Ganga| Lasadbhaal Baalendu Kanthe Bhujanga||

Sanskrit: चलत्कुण्डलं शुभ्र नेत्रं विशालं, प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् ।

मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं, प्रिय शंकरं सर्वनाथं भजामि ॥

English: Chalatkundalam Bhru Sunethram Vishaalam| Prasannananam

Neelkantham Dayalam||

Mrigadheesh Charmaambaram Mundamaalam| Priyam Shankaram

Sarvanaatham Bhajaami||

Sanskrit: प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशं, अखण्डं अजं भानु कोटि प्रकाशम् ।

त्रयशूल निर्मूलनं शूल पाणिं, भजेऽहं भवानीपतिं भाव गम्यम् ॥

English: Prachandam Prakrishtam Pragalbham Paresham| Akhandam

Ajambhaanukoti Prakaasham||

Trayahshool Nirmoolanam Shoolpaanim| Bhajeham Bhawani Patim Bhaav Gamyam||

Sanskrit: कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी, सदा सच्चिनान्द दाता पुरारी।

चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी ॥

English: Kalateet Kalyaan Kalpantkaari| Sada Sajjanaanand Daata Purari||

Chidaanand Sandoh Mohapahari| Praseed Praseed Prabho Manmathari||

Sanskrit: न यावद् उमानाथ पादारविन्दं, भजन्तीह लोके परे वा नराणाम् ।

न तावद् सुखं शांति सन्ताप नाशं, प्रसीद प्रभो सर्वं भूताधि वासं ॥

English: Nayaavad Umanath Paadaravindam| Bhajanteeha Lokey Parewa Naraanaam||

Na Tawatsukham Shaantisantapnaasham| Praseed Prabho Sarvabhootadhivaasam||

Sanskrit: न जानामि योगं जपं नैव पूजा, न तोऽहम् सदा सर्वदा शम्भू तुभ्यम् ।

जरा जन्म दुःखौघ तातप्यमानं, प्रभोपाहि आपन्नामामीश शम्भो ॥

English: Na Jaanaami Yogam Japam Naiva Poojaam| Na Toham Sada Sarvada

Shambhu Tubhhyam||

Jarajanm Dukhhaudya Taapatyamaanam| Prabho Paahi Aapan Namaami

Shri Shambho||

Sanskrit: रूद्राष्टकं इदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोतये

ये पठन्ति नरा भक्तयां तेषां शंभो प्रसीदति।।

English: Rudrashtakamidam Proktam Vipren Hartoshaye ||

Ye Pathanti Naraa Bhaktaya Teyshaam Shambhu Praseedati ||

