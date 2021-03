Om Gan Ganpataye Namo Namah Lyrics In Hindi And English Faith Mysticism oi-Prerna Aditi

Lord Ganesha, the elephant-headed god is said to be the Lord of prosperity, wisdom and fortune. He is the son of Lord Shiva and Goddess Parvati. Devotees believe that the deity blesses people by removing obstacles from their lives. He is always worshipped before beginning any auspicious or important work. This is because people believe that if one worships Lord Ganesha before initiating any work, he/she is able to gain success in that work.

People, therefore, worship Lord Ganesha in many ways to seek His blessings. They are often seen reciting mantras and songs to please god. Today, we are here with the lyrics of Om Gan Ganpataye Namo Namah. Read on.

ॐ गं गणपतये नमो नम:

श्री सिध्धीविनायक नमो नम: अष्टविनायक नमो नम: . गणपती बाप्पा मोरया ...

Om gan ganpataye namo namaha

Shri sidhivinayaka namo namaha

Ashta vinayaka namo namaha

Ganapathi bappa moraya

हे वीर गणपति, उमा पुत्र, हे सुमुख, स्वरुप, तुम्हे प्रिय मोदक !

तुम्हे प्रथम निमंत्रण हो जिसका, उस काज में ना कोई अवरोधक !!

Hey veer Ganpati, Uma Putra, hey sumukh, swaroop, tumhe priya modak.

Tumhe pratham nimantran ho jiska, uss kaaj mein na koi avrodhak.

ॐ गं गणपतये नमो नम:

श्री सिध्धीविनायक नमो नम: अष्टविनायक नमो नम: गणपती बाप्पा मोरया ...

Om gan ganpataye namo namaha

Shri sidhivinayaka namo namaha

Ashta vinayaka namo namaha

Ganapathi bappa moraya

हे मुक्ति दाई, हे मनोमय, हे कृपा कर, कीर्ति, बुद्धि नाथ !

विघ्न बाधा सबकी हर्ता है , चाहे बल शाली हो या अनाथ !!

Hey mukti dayi, hey manomay, hey kripa kar, kirti, buddhi nath.

Vighna badha sabaki harta hai, chahe balshali ho ya anath.

ॐ गं गणपतये नमो नम:

श्री सिध्धीविनायक नमो नम: अष्टविनायक नमो नम: गणपती बाप्पा मोरया ...

Om gan ganpataye namo namaha

Shri sidhivinayaka namo namaha

Ashta vinayaka namo namaha

Ganapathi bappa moraya

हे कपिल, हरिद्र, गदाधर , तेरा नाम एक और है -एक दन्त !

बिगड़ी सबकी तूं बनाता है, चाहे हो गृहस्थी या हो वो संत !!

Hey kapil, haridra, gadadhar, tera nam ek aur hai- ek dant,

Bigadi sabki tu banata hai, chahe ho grihasthi ya ho vo sant.

ॐ गं गणपतये नमो नम:

श्री सिध्धीविनायक नमो नम: अष्टविनायक नमो नम: गणपती बाप्पा मोरया ...

Om gan ganpataye namo namaha

Shri sidhivinayaka namo namaha

Ashta vinayaka namo namaha

Ganapathi bappa moraya

विघ्न हर, विघ्न विनाशन , हे देवान्तक,तेरा नाम और इक- लंबोदर !

शंकर -पार्वती के पुत्र हो तुम, बलशाली कार्तिक है आपके सहोदर !!

Vighna har, vighna vinashan, hey devantak, tera nam aur ek- lambodar.

Shankar-parvati ke putra ho tum, balshali kartik hai aapke sahodar.

ॐ गं गणपतये नमो नम:

श्री सिध्धीविनायक नमो नम: अष्टविनायक नमो नम: गणपती बाप्पा मोरया ...

Om gan ganpataye namo namaha

Shri sidhivinayaka namo namaha

Ashta vinayaka namo namaha

Ganapathi bappa moraya

हे भाल चंद्र, हे धूम्र वर्ण, हे एकाक्षर ,तुम मंगल मूर्ति !

जो ध्याता तुमको निश दिन है, होती उनकी सर्व इच्छा पूर्ती !!

Hey bhaal chandra, hey dhumra, hey ekakshar, tum mangal moorti.

Jo dhyata tumko nishdin hai, hoti unki sarv ikchha poorti.

ॐ गं गणपतये नमो नम:

श्री सिध्धीविनायक नमो नम: अष्टविनायक नमो नम: गणपती बाप्पा मोरया ...

Om gan ganpataye namo namaha

Shri sidhivinayaka namo namaha

Ashta vinayaka namo namaha

Ganapathi bappa moraya

तेरा नाम महाबल, मूषक वाहन, सर्व पूजा में तूं प्रथमेश्वर !

निदीश्वरम, हे भूप कर्ण , हे शुभम ,अखरथ परमेश्वर !!

Tera nam mahabal, mooshak vahan, sarv pooja mein tu prathameshwar.

Nideeshwaram, hey bhoop karn, hey shubham, akhrath parameshwar.

ॐ गं गणपतये नमो नम:

श्री सिध्धीविनायक नमो नम: अष्टविनायक नमो नम: गणपती बाप्पा मोरया ...

Om gan ganpataye namo namaha

Shri sidhivinayaka namo namaha

Ashta vinayaka namo namaha

Ganapathi bappa moraya

अमित, अलम्पता , अविघ्न ,तेरा नाम भीम और देवादेव !

हे गजानंद ,चतुर्भुज, भूपति, तेरे पिता का नाम है महादेव !!

Amit, alampata, avighna, tera nam bheem aur devadev.

Hey gajanand, chaturbhuj, bhoopati, tere pita ka nam hai mahadev.

ॐ गं गणपतये नमो नम:

श्री सिध्धीविनायक नमो नम: अष्टविनायक नमो नम: गणपती बाप्पा मोरया ...

Om gan ganpataye namo namaha

Shri sidhivinayaka namo namaha

Ashta vinayaka namo namaha

Ganapathi bappa moraya

आओ करें आराधना गणपति की और लगाये प्रभु के भाल पर चन्दन !!

ओमकार, सर्वात्मन ,शशिवर्णम, तूं शिव पुत्र तेरा नाम है नंदन !

Aao karein aradhana ganpati ki aur lagaye prabhu ke bhaal par chandan.

Omkar, sarvatman, shashivarnam, tu shiv puta tera nam hai chandan.

ॐ गं गणपतये नमो नम:

श्री सिध्धीविनायक नमो नम: अष्टविनायक नमो नम: गणपती बाप्पा मोरया ...

Om gan ganpataye namo namaha

Shri sidhivinayaka namo namaha

Ashta vinayaka namo namaha

Ganapathi bappa moraya

हे तरुण, यज्ञकाय, यशष्कर, तूं है देवो में मुक्तिदाई !

जीवन में न कोई हो संकट ,जो ध्यावे उनका जीवन सुखदाई !!

Hey tarun, yagyakay, yashaskar, tu hai devon mein muktidayi.

Jeevan mein na koi ho sankat, jo dhyave unka jeevan sukhdayi.

ॐ गं गणपतये नमो नम:

श्री सिध्धीविनायक नमो नम: अष्टविनायक नमो नम: . गणपती बाप्पा मोरया ...

Om gan ganpataye namo namaha

Shri sidhivinayaka namo namaha

Ashta vinayaka namo namaha

Ganapathi bappa moraya

विद्या वारिधि , तूँ विघ्नराज, हे विघ्नेश्वर, तूं है दुर्जा !

जो जो भी तुमको ध्याता है, उन्हें मिलती है शक्ति और ऊर्जा !!

Vidya varidhi, tu vighnaraj, hey vighneshwar, tu hai durga.

Jo jo bhi tumko dhyata hai, unhein milti hai shakti aur oorja.

ॐ गं गणपतये नमो नम:

श्री सिध्धीविनायक नमो नम: अष्टविनायक नमो नम: ... गणपती बाप्पा मोरया ...

Om gan ganpataye namo namaha

Shri sidhivinayaka namo namaha

Ashta vinayaka namo namaha

Ganapathi bappa moraya