Shiv Chalisa Lyrics In Hindi And English

Lord Shiva is considered to be the supreme God in Hindu culture. As per the Hindu mythology, He is among the Trinity, namely, Brahma, Vishnu and Mahesh. Devotees believe that one can easily please Lord Shiva as He blesses those who worship Him with devotion and pure intention. He is also said to be the destroyer of evil thoughts, materialistic desires, lust and negativity. Devotees often worship Him by offering Bhaang, Datura, sandalwood and Gangajal. Reciting Shiva's mantra while offering these things to Lord Shiva can help one in worshipping the deity as per the rituals.

Another way of worshipping Lord Shiva is by reciting Shiv Chalisa. For those who don't know, Chalisa is a devotional hymn dedicated to a particular God. In order to know the lyrics of Shiv Chalisa, scroll down the article to read more.

।।दोहा।।

श्री गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान।

कहत अयोध्यादास तुम, देहु अभय वरदान॥

|| Doha ||

Jai Ganesh Girija Suvan, Mangal Mul Sujan

Kahat Ayodhya Das, Tum Dey Abhaya Varadan ||

जय गिरिजा पति दीन दयाला। सदा करत संतन प्रतिपाला॥

भाल चंद्रमा सोहत नीके। कानन कुंडल नागफनी के॥

Jai Girija Pati Din Dayala | Sada Karat Santan Pratipala||

Bhala Chandrama Sohat Nike | Kanan Kundal Nagaphani Ke ||

अंग गौर शिर गंग बहाये। मुण्डमाल तन छार लगाये॥

वस्त्र खाल बाघम्बर सोहे। छवि को देख नाग मुनि मोहे॥

Anga Gaur Shira Ganga Bahaye | Mundamala Tan Chhara Lagaye ||

Vastra Khala Baghambar Sohain | Chhavi Ko Dekha Naga Muni Mohain ||

मैना मातु की ह्वै दुलारी। बाम अंग सोहत छवि न्यारी॥

कर त्रिशूल सोहत छवि भारी। करत सदा शत्रुन क्षयकारी॥

Maina Matu Ki Havai Dulari | Vama Anga Sohat Chhavi Nyari ||

Kara Trishul Sohat Chhavi Bhari | Karat Sada Shatrun Chhayakari ||

नन्दि गणेश सोहै तहँ कैसे। सागर मध्य कमल हैं जैसे॥

कार्तिक श्याम और गणराऊ। या छवि को कहि जात न काऊ॥

Nandi Ganesh Sohain Tahan Kaise | Sagar Madhya Kamal Hain Jaise ||

Kartik Shyam Aur Gana rauo | Ya Chhavi Ko Kahi Jata Na Kauo ||

देवन जबहीं जाय पुकारा। तब ही दुख प्रभु आप निवारा॥

किया उपद्रव तारक भारी। देवन सब मिलि तुमहिं जुहारी॥

Devan Jabahi Jaya Pukara | Tabahi Dukha Prabhu Apa Nivara ||

Kiya Upadrav Tarak Bhari | Devan Sab Mili Tumahi Juhari ||

तुरत षडानन आप पठायउ। लवनिमेष महँ मारि गिरायउ॥

आप जलंधर असुर संहारा। सुयश तुम्हार विदित संसारा॥

Turata Shadanana Apa Pathayau | Luv nimesh Mahi Mari Girayau ||

Apa Jalandhar Asura Sanhara | Suyash Tumhara Vidit Sansara ||

त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई। सबहिं कृपा कर लीन बचाई॥

किया तपहिं भागीरथ भारी। पुरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी॥

Tripurasur Sana Yudha Machai | Sabhi Kripakar Lina Bachai ||

Kiya Tapahin Bhagiratha Bhari | Purahi Pratigya Tasu Purari ||

दानिन महं तुम सम कोउ नाहीं। सेवक स्तुति करत सदाहीं॥

वेद नाम महिमा तव गाई। अकथ अनादि भेद नहिं पाई॥

Darpa chod Ganga thabb Aayee | Sevak Astuti Karat Sadahin ||

Veda Nam Mahima Tav Gai | Akatha Anandi Bhed Nahin Pai ||

प्रगट उदधि मंथन में ज्वाला। जरे सुरासुर भये विहाला॥

कीन्ह दया तहं करी सहाई। नीलकण्ठ तब नाम कहाई॥

Pragati Udadhi Mantan te Jvala | Jarae Sura-Sur Bhaye bihala ||

Mahadev thab Kari Sahayee | Nilakantha Tab Nam Kahai ||

पूजन रामचंद्र जब कीन्हा। जीत के लंक विभीषण दीन्हा॥

सहस कमल में हो रहे धारी। कीन्ह परीक्षा तबहिं पुरारी॥

Pujan Ramchandra Jab Kinha | Jiti Ke Lanka Vibhishan Dinhi ||

Sahas Kamal Men Ho Rahe Dhari | Kinha Pariksha Tabahin Purari ||

एक कमल प्रभु राखेउ जोई। कमल नयन पूजन चहं सोई॥

कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर। भये प्रसन्न दिए इच्छित वर॥

Ek Kamal Prabhu Rakheu goyee | Kushal-Nain Pujan Chahain Soi ||

Kathin Bhakti Dekhi Prabhu Shankar | Bhaye Prasanna Diye-Ichchhit Var ||

जय जय जय अनंत अविनाशी। करत कृपा सब के घटवासी॥

दुष्ट सकल नित मोहि सतावै । भ्रमत रहे मोहि चैन न आवै॥

Jai Jai Jai Anant Avinashi | Karat Kripa Sabake Ghat Vasi ||

Dushta Sakal Nit Mohin Satavai | Bhramat Rahe Man Chain Na Avai ||

त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो। यहि अवसर मोहि आन उबारो॥

लै त्रिशूल शत्रुन को मारो। संकट से मोहि आन उबारो॥

Trahi-Trahi Main Nath Pukaro | Yahi Avasar Mohi Ana Ubaro ||

Lai Trishul Shatrun Ko Maro | Sankat Se Mohin Ana Ubaro ||

मातु पिता भ्राता सब कोई। संकट में पूछत नहिं कोई॥

स्वामी एक है आस तुम्हारी। आय हरहु अब संकट भारी॥

Mata Pita Bhrata Sab Hoi | Sankat Men Puchhat Nahin Koi ||

Swami Ek Hai Asha Tumhari | Ai Harahu Ab Sankat Bhari ||

धन निर्धन को देत सदाहीं। जो कोई जांचे वो फल पाहीं॥

अस्तुति केहि विधि करौं तुम्हारी। क्षमहु नाथ अब चूक हमारी॥

Dhan Nirdhan Ko Deta Sadahin | Arat jan ko peer mitaee ||

Astuti Kehi Vidhi Karai Tumhari | Shambhunath ab tek tumhari ||

शंकर हो संकट के नाशन। मंगल कारण विघ्न विनाशन॥

योगी यति मुनि ध्यान लगावैं। नारद शारद शीश नवावैं॥

Shankar Ho Sankat Ke Nashan | Vighna Vinashan Mangal Karan ||

Yogi Yati Muni Dhyan Lagavan | Sharad Narad Shisha Navavain ||

नमो नमो जय नमो शिवाय। सुर ब्रह्मादिक पार न पाय॥

जो यह पाठ करें मन लाई। ता पार होत है शंभु सहाई॥

Namo Namo Jai Namah Shivaya | Sura Brahmadik Par Na Paya ||

Jo Yah Patha Karai Man Lai | To kon Hota Hai Shambhu Sahai ||

ॠनिया जो कोई हो अधिकारी। पाठ करे सो पावन हारी॥

पुत्र हीन कर इच्छा कोई। निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई॥

Riniyan Jo Koi Ho Adhikari | Patha Karai So Pavan Hari ||

Putra-hin Ichchha Kar Koi | Nischaya Shiva Prasad Tehin Hoi ||

पंडित त्रयोदशी को लावे। ध्यान पूर्वक होम करावे ॥

त्रयोदशी व्रत करे हमेशा। तन नहीं ताके रहे कलेशा॥

Pandit Trayodashi Ko Lavai | Dhyan-Purvak Homa Karavai ||

Trayodashi Vrat Kare Hamesha | Tan Nahin Take Rahe Kalesha

धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे। शंकर सम्मुख पाठ सुनावे॥

जन्म जन्म के पाप नसावे। अन्तवास शिवपुर में पावे॥

Dhupa Dipa Naivedya Chadhaave | Shankara Sammukha Paatha Sunaave ||

Janma Janma Ke Paapa Nasaave | Anta Dhaama Shivapura Men Paave ||

॥दोहा॥

नित्त नेम कर प्रातः ही, पाठ करौं चालीसा।

तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश॥

|| Doha ||

Nitya Nema kari Pratahi | Patha karau Chalisa ||

Tum Meri Man Kamana | Purna Karahu Jagadisha ||